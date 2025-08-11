FC Inter 1908
Gds – Lookman va a Londra e aspetta l’Inter: “Ma il Napoli può sparigliare tutto perché…”

Gds – Lookman va a Londra e aspetta l’Inter: “Ma il Napoli può sparigliare tutto perché…” - immagine 1
L'Inter per contro aspetta in riva al fiume e il Napoli - in attesa di offerte dall'estero congrue e gradito al giocatore - potrebbe sparigliare le carte
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nessuno sviluppo concreto nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: il club bergamasco, nonostante lo strappo del nigeriano, continua a tenere il punto e non vuole fare sconti ai nerazzurri, club con cui l'attaccante ha già un accordo da settimane. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ademola Lookman ha lasciato il buen retiro in Portogallo e ora si trova nella sua abitazione londinese per allenarsi da solo dopo la rottura con l'Atalanta. È questa la novità di giornata di una telenovela il cui finale sembra ancora lontano, anche se oltre l'1 settembre (giorno di chiusura del mercato) non si potrà fisiologicamente andare.

Gds – Lookman va a Londra e aspetta l’Inter: “Ma il Napoli può sparigliare tutto perché…”- immagine 2
Getty Images

Le puntate precedenti sono note. Forte di una promessa per cui la Dea lo avrebbe lasciato andare di fronte a un'offerta congrua, il 28enne nigeriano si è promesso all'Inter, con cui ha già un accordo per un quinquennale a 4,5 milioni netti (con i benefici del Decreto Crescita per il club) e nei giorni scorsi ha rotto definitivamente, non presentandosi a Zingonia, senza presentare certificati medici (mentre aspettava la Juve, Koopmeiners 12 mesi fa almeno questo lo aveva fatto). I Percassi però hanno spiegato che il patto valeva soltanto per l'estero e che tempi e modalità di una cessione li decidono loro. Tanto che tuttora a Marotta e Ausilio non hanno comunicato la loro valutazione dell'attaccante. L'Inter si era spinta fino a 42 milioni più 3 di bonus.

Gds – Lookman va a Londra e aspetta l’Inter: “Ma il Napoli può sparigliare tutto perché…”- immagine 3
Getty Images

L'Atalanta rischia di rimanere con il cerino in mano, perché pensare di ricomporre (anche a livello ambientale) con l'attaccante è impresa ardua malgrado si tratti di un patrimonio importante, ma anche nella ricca Premier difficilmente si investono così tanti soldi per un 28enne, senza dimenticare che Lookman - ora sotto contratto fino al 2027 - vuole solo l'Inter, tanto da avere già respinto un'offerta del Napoli anche più vantaggiosa per lui (5 milioni di ingaggio). Però a Bergamo tendono giustamente il punto. L'Inter per contro aspetta in riva al fiume e proprio il Napoli - in attesa di offerte dall'estero congrue e gradito al giocatore - potrebbe sparigliare le carte, soprattutto ora che ha incassato 25 milioni dall'Atletico per Raspadori, costringendo l'Inter a rilanciare o a mollare definitivamente il colpo per quella che sarebbe la ciliegina sulla torta che però rischierebbe di togliere spazio a Bonny e Pio Esposito, dietro alla ThuLa", si legge.

