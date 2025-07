La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman può riguardare da vicino anche quella per Leoni col Parma: lo riporta La Gazzetta di Parma

L'Inter non ha intenzione di tirarla per le lunghe e - come confermato anche da Marotta in conferenza stampa lunedì - la volontà del club meneghino è di chiudere, in un senso o nell'altro, entro il weekend.