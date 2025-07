Dovesse arrivare la proposta giusta per Calhanoglu, a quel punto l’Inter si butterebbe con forza sul grande obiettivo individuato

Tutto fermo al momento sul fronte Hakan Calhanoglu, con il Galatasaray in Italia ma concentrato sul file Victor Osimhen. E in attesa dell'offerta che può cambiare le carte in tavola, l'Inter lavora sotto traccia al sostituto del turco, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Se da Istanbul - anzi, da Milano visto che la società turca è in città - dovesse arrivare la proposta giusta, a quel punto l’Inter si butterebbe con forza sul grande obiettivo individuato. È Ederson il nome che mette d’accordo tutti.

L’unico sul quale realmente i nerazzurri stanno lavorando. Tutti gli altri sono stati proposti da intermediari, molti anche interessanti - leggi Rios del Palmeiras - ma nessuno che valga un investimento importante come quello del centrocampista dell’Atalanta. Ederson piace perché già protagonista della Serie A e perché in grado potenzialmente di coprire tre posizione diverse: centrale o mezzala nel 3-5-2 oppure uno dei due mediani in un modulo con uno o due trequartisti.

In casa Inter c’è la convinzione che il brasiliano metta la squadra di Chivu in prima fila nelle sue preferenze, perché gli permetterebbe di restare in un campionato di alto livello, di fare il titolare e dunque di guardare con fiducia alla possibilità di convocazione col ct Ancelotti per il Mondiale tra 12 mesi. Tutto comprensibile, l’obiettivo non è dichiarato ma anche a Bergamo lo sanno ormai. Non resta allora che avere un po’ di pazienza. E aspettare che il Galatasaray faccia i fatti, dopo aver viaggiato tanto con le parole fino a questo momento".