Leggero, timido e insicuro, è il giocatore meno utilizzato della rosa dopo Darmian. Arrivato a Milano dopo il mancato acquisto di Manu Koné

Leggero, timido e insicuro, è il giocatore meno utilizzato della rosa dopo Darmian. Arrivato a Milano dopo il mancato acquisto di Manu Koné, doveva rappresentare il centrocampista di rottura ideale per il progetto tattico di Cristian Chivu: dinamico, aggressivo e capace di ribaltare l’azione. Invece, nei pochi 26 minuti giocati sui 1080 disponibili, il francese ha mostrato fragilità e scarsa integrazione nel gruppo.