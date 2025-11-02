Arrivato con grandi aspettative, fin qui il centrocampista non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra

Gianni Pampinella Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 10:46)

Arrivato con grandi aspettative, fin qui Andy Diouf non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra. Il centrocampista francese è stato impiegato 26' sui più di 1080 a disposizione. Nelle due volte che Chivu lo ha mandato in campo (Torino e Cremonese con risultato ampiamente acquisito), Diouf è stato protagonista di alcuni errori da matita rossa. "Leggero, timido, insicuro. Difficile capire di che tipologia di centrocampista si tratti. Le occasioni fin qui non sono state certamente molte, ma di altrettanto certo c'è che nei - pochi - minuti avuti a disposizione, il francese abbia dato l'impressione di essere un corpo esterno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ma quindi, dove sta il problema? Fin qui, Chivu ha cercato di inserire Diouf in momenti molto semplici, eppure, le risposte raccolte dal tecnico nerazzurro sono state negative. Non è escluso che il francese possa ricevere altre occasioni, magari proprio lontano da quel San Siro che spesso rischia di intimidire un po' i nuovi non proprio dotati di enorme personalità. Del resto, Chivu lo sa e infatti quando c'è da far esordire uno degli ultimi acquisti (se le condizioni lo permettono) preferisce farlo lontano dal Meazza".

"Ma il primo anno di Serie A sarà meglio trascorrerlo osservando da fuori i protagonisti nerazzurri o, magari, andare a giocare in prestito altrove? È quello che si sta chiedendo la dirigenza interista in questi giorni. Gennaio non è poi così lontano, e un addio temporaneo di Diouf potrebbe portare risultati positivi a... tutti. Al francese, che romperebbe il ghiaccio con il campionato italiano scrollandosi di dosso almeno un po' di quella timidezza che ne ha compromesso l'avvio; e all'Inter, che a quel punto libererebbe un posto al centro per un investimento invernale. Ma chissà: magari già a Verona una sliding door potrebbe aprirsi...".

(Gazzetta dello Sport)