GdS – Inter, è arrivato il momento della svolta. Ecco i 4 giocatori necessari per Chivu

"Non è facile cambiare un’Inter reduce da quattro stagioni di inzaghismo intenso. C’è una struttura abituata al 3-5-2 a memoria, con momenti di ritmo altissimo e una fisicità che ha risolto molte situazioni. Senza dimenticare le individualità: Dumfries, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro che hanno fatto la differenza nei momenti giusti. Lo 0-5 con il Psg è però uno di quei ko che nella boxe cambiano la storia. Cambiare per non ricostruire Questo è il momento della svolta, inserendo nuovi importanti per non essere poi costretti a ripartire da zero: due difensori, un regista e un trequartista sono necessari. Chivu ha personalità e sta cercando si sganciarsi da Inzaghi, non pensava però di trovare uno spogliatoio spaccato, con due leader separati in casa. Chivu allenatore e Chivu psicologo: come prima stagione in un top club, dopo 13 partite nel Parma, non c’è male", analizza La Gazzetta dello Sport.