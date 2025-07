La trattativa tra il Galatasaray e l'Inter per Hakan Calhanoglu è entrata nel vivo: e il club nerazzurro hanno messo il brasiliano dell'Atalanta Ederson come primissimo obiettivo per sostituire il turco. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ad oggi Ederson rappresenta una via di mezzo tra sogno e realtà: strappare un sì all'Atalanta sarà complesso, ma se si creassero le condizioni il brasiliano diventerebbe la primissima scelta dell'Inter.