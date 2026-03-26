In estate ci sarà parecchio lavoro per gli uomini mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Ora c'è da respingere l'assalto del Barça che ha messo nel mirino il difensore Alessandro Bastoni. Ma non sarà l'unica offerta che arriverà nella sede nerazzurra per i gioielli della rosa di Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, nessuna preclusione per le cessioni: “Sono solo due i giocatori incedibili in rosa”
calciomercato
Inter, nessuna preclusione per le cessioni: “Sono solo due i giocatori incedibili in rosa”
In estate ci sarà parecchio lavoro per gli uomini mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Ora c'è da respingere l'assalto del Barça
Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, "Il Barcellona ha scelto il difensore su cui puntare, alza il pressing (e lui lo sa) e da parte dell’Inter non c’è alcuna preclusione in una rosa in cui incedibili non ce ne sono, a eccezione del capitano e del suo rampollo acquisito Pio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA