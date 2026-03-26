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Inter, nessuna preclusione per le cessioni: “Sono solo due i giocatori incedibili in rosa”

Inter Chivu Marotta
In estate ci sarà parecchio lavoro per gli uomini mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Ora c'è da respingere l'assalto del Barça
Andrea Della Sala Redattore 

In estate ci sarà parecchio lavoro per gli uomini mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Ora c'è da respingere l'assalto del Barça che ha messo nel mirino il difensore Alessandro Bastoni. Ma non sarà l'unica offerta che arriverà nella sede nerazzurra per i gioielli della rosa di Chivu.

Inter, nessuna preclusione per le cessioni: “Sono solo due i giocatori incedibili in rosa”- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, "Il Barcellona ha scelto il difensore su cui puntare, alza il pressing (e lui lo sa) e da parte dell’Inter non c’è alcuna preclusione in una rosa in cui incedibili non ce ne sono, a eccezione del capitano e del suo rampollo acquisito Pio".

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