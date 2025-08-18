La dirigenza nerazzurra continua l'opera di sfoltimento della rosa: chi non viene considerato indispensabile può partire

Marco Astori Redattore 18 agosto - 20:23

Incasso molto importante per l'Inter in questa sessione di mercato e non è finita qui: il club nerazzurro ha già incassato una cifra considerevole dai giovani e dagli esuberi, ma ci possono essere anche altre uscite per poi mettere a segno colpi pesanti in entrata. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Il totale delle cessioni nerazzurre dice ben 47 milioni di euro. Piovuti dai cartellini di Zalewski, dei fratelli Stankovic, di Buchanan, Seba Esposito, Agoumé e Vagiannidis. Parte di questo incasso proviene da accordi passati che finiscono a bilancio solo in questa sessione di calciomercato (come gli ultimi due nomi), mentre per quanto riguarda le altre operazioni si parla di trattative iniziate e concluse proprio in queste settimane.

Ma non è finita qui, perché oltre a lavorare al grande colpo in entrata a centrocampo - Manu Koné - la dirigenza nerazzurra continua l'opera di sfoltimento della rosa: chi non viene considerato indispensabile può partire, e se arriva un'offerta pesante anche per un big viene valutata senza esclusioni. Ecco perché Asllani si avvicina sempre più al Bologna, per Palacios si sono fatte avanti altre pretendenti extra-Basilea, mentre si lavora per trovare la soluzione migliore per Pavard: Neom - la nuova squadra araba "senza città" guidata dal francese Galtier - non nasconde un forte interesse, poi ci sono le opzioni europee (Galatasaray e Lille) che permetterebbero a "Benji l'interista" di giocarsi con più convinzione la convocazione al prossimo Mondiale.

E così lievita il tesoretto a disposizione dell'Inter per gli ultimi giorni di mercato: a Milano sono già sbarcati Sucic, Luis Henrique e Bonny per un totale di 60 milioni (bonus esclusi), quindi finanziati in buona parte dalle uscite. Poi c'è quel tesoretto da 40-50 milioni circa destinato ad un centrocampista in grado di garantire l'equilibrio necessario al cambio modulo di Chivu. Il "grosso" andrà tutto lì, ma non è escluso che in caso di addio per esempio di Pavard - richiesta fissata tra i 18-20 milioni - le entrate aumentino, con il nome di Solet che prenderebbe quota. Poi toccherebbe pure all'attaccante: Lookman è rimasto in stand-by, ma negli ultimi giorni di mercato l'Inter potrebbe esplorare qualche occasione last minute. Per regalare a Chivu le pedine adatte alla sua filosofia e tornare a sognare in grande".