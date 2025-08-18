E' finita davvero tra l'Inter e Ademola Lookman : dopo il mancato accordo con l'Atalanta per il nigeriano, il club nerazzurro è pronto ad abbandonare definitivamente la pista che porta all'attaccante.

Come riporta Fabrizio Romano, l’Inter è pronta a comunicare ufficialmente all’entourage di Lookman che la trattativa è definitivamente saltata: i due club non sono mai stati vicini ad un accordo. Ora è davvero chiusa.