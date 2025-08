L'attaccante dell'Atalanta non si è presentato nemmeno oggi a Zingonia per l'allenamento di oggi e continua a spingere per l'Inter

"Secondo giorno di assenza ingiustificata per Ademola Lookman a Zingonia. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, dopo non essersi presentato per l’allenamento di lunedì pomeriggio al centro tecnico nerazzurro, ha saltato anche la sessione di martedì, con la squadra nerazzurra che si trova in ritiro al centro tecnico, dove mercoledì è anche in programma un’amichevole con il Monza. Per lui era in programma un lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio al polpaccio", scrive Gazzetta.it.