Sky – Inter, Lookman priorità. Le alternative ‘non italiane’: ecco i nomi

Il club nerazzurro non ha ancora iniziato altre trattative per altri attaccanti ma sono da escludere alcune piste prese in considerazione finora

Skysport in queste ore sta parlando delle alternative a Ademola Lookman sicuramente in maniera nuova. Se prima il primo nome fatto come alternativa era quello di Nico Gonzalez, della Juventus, adesso viene esclusa la pista 'italiana' intesa come giocatori che non lavorano in Serie A o che l'hanno frequentata. Per questo ora viene escluso il nome del calciatore bianconero e anche quello di Chiesa che oggi è al Liverpool.