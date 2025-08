In Germania – Dumfries, clausola scaduta. Ecco quanto chiede ora l’Inter

Anche in Germania si parla di Denzel Dumfries e della clausola rescissoria di 25 mln presente sul suo contratto che nessun club europeo ha attivato e che ieri a mezzanotte è scaduta. "Il terzino destro stella dell'Inter Denzel Dumfries non è più disponibile al prezzo stracciato di 25 milioni di euro. I club interessati dovranno ora negoziare direttamente con i campioni di Serie A , che a quanto pare chiedono una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Questo riflette il valore di Dumfries, uno dei terzini più versatili e dinamici d'Europa", si legge sul sito tedesco Tribuna.com.

"La scadenza della clausola rafforza significativamente la posizione dell'Inter sul mercato e consente al club di richiedere un sovrapprezzo per il 29enne, pilastro dei suoi successi recenti. Dumfries, noto per il suo atletismo, la spinta offensiva e la stabilità difensiva, ha attirato l'interesse di diversi importanti club europei. Tra questi il Barcellona, che negli ultimi mesi è stato accostato al giocatore. Poiché il contratto di Dumfries scade nel 2028, l'Inter non deve cederlo nell'immediato, il che rafforza ulteriormente la sua posizione negoziale", conclude lo stesso articolo dedicato all'olandese dal sito tedesco.