Eva A. Provenzano Caporedattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 04:02)

Una delle domande più urgenti che si pongono i tifosi del Bayer Leverkusen in questo momento è: Granit Xhaka resterà o no? "Lo svizzero sarebbe disposto a trasferirsi se arrivasse un'offerta allettante, ma il club chiede per il suo cartellino circa 20 milioni di euro. Finora, nessun acquirente interessato si è mostrato disposto a offrire quella cifra", scrivono in Germania. In Italia il suo nome viene accostato all'Inter quando si parla dell'addio di Calhanoglu. Per ora però l'allenatore e i dirigenti del club tedesco non hanno confermato l'addio.

Il 32enne, descritto come 'molto taciturno di solito' in questi giorni è in ritiro con la squadra tedesca a Rio de Janeiro e ha parlato proprio della sua esperienza in Brasile in tv dopo la visita - insieme ai compagni - al Cristo Redentore: Il trentaduenne, precedentemente estremamente taciturno, ha ora parlato in TV, non dei suoi piani, ma di un evento speciale durante il ritiro a Rio de Janeiro.

«È la mia seconda volta in Brasile, ma è la prima volta che vengo a vedere il Cristo Redentore - ha detto il giocatore svizzero - c'è un panorama incredibile, un'esperienza meravigliosa. Dopo quasi sei giorni di duro lavoro e allenamenti molto intensi, siamo felici di poter vedere e vivere un'esperienza del genere. Avevamo tutti il sorriso stampato in faccia. La statua è più grande di quanto si pensi. Essere qui è un'esperienza unica, indimenticabile».

