Secondo quanto scrivono in Italia il giocatore del Bayer sarebbe il giocatore individuato per sostituire Calhanoglu. In Germania riportano le parole del dirigente del club tedesco

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 14:02)

Nei giorni scorsi e anche oggi si è parlato dell'interesse dell'Inter perGranit Xhaka in caso Calhanoglulasciasse Milano con il -Fenerbahce che ora sembrerebbe aver scavalcato il Galatasaray nella corsa al giocatore. In Germania però non sono tanto convinti di un affondo del club nerazzurro per il calciatore del Bayer Leverkusen. La Bild ieri ha riportato le parole dell'allenatore del club tedesco Erik Ten Hag: «Se dipendesse da me lui dovrebbe restare», ha detto del calciatore che è in ritiro con il resto della squadra in Brasile, a Rio de Janeiro.

"Resta da capire quanto sia concreto l'interesse dell'Inter. Anche il Milan ha provato ad acquistare il centrocampista, ma non ha mai presentato un'offerta al Bayer Leverkusen", scrive il sito del quotidiano tedesco che riporta anche le parole dell'ad della società, Fernando Carro, che a proposito di Xhaka - in un'intervista a Welt - ha detto: «Granit sa di essere un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo, come leader. Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un'offerta che sia molto vantaggiosa per lui, ma anche per noi, allora ci siederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi».

(Fonte: bild.de)