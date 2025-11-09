All'Inter si inizia a guardare alla prossima stagione. Uno dei reparti che avranno bisogno di un restyling è sicuramente la difesa. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij con molta probabilità, soprattutto il primo, lasceranno Milano. Tra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è quello di Mario Gila. Il difensore della Lazio, per età e caratteristiche, rappresenta il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato, per questo sarà osservato speciale questa sera.

"Gila è ormai una certezza della Lazio: 25 anni, tecnico, affidabile, bravo a impostare il gioco e a randellare quando serve. Prima stagione di apprendistato – 12 partite, di cui solo quattro in campionato -, poi la crescita: l’anno scorso ha siglato due reti in 43 presenze in tutte le competizioni. Tra la sue migliori qualità c’è la progressione palla al piede: Gila ha un media di 0,6 “progressive carries” a partita. Alta per un difensore centrale. Chivu ama chi riesce a tenergli alta la linea in fase di costruzione (vedi Bisseck), quindi potrebbe starci. Gila è legato alla Lazio fino al 2027 e costa almeno 30 milioni. Al momento, però, non c'è nessuna trattativa: è un nome su una lista. L’Inter a giugno saluterà Acerbi e De Vrij e quindi è chiamata a guardarsi intorno. Gila giocherà a San Siro con una motivazione ulteriore".