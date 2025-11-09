Inter, contatti spediti per rinnovo Carlos Augusto: il nuovo ingaggio sarà…

"Proseguono spediti i contatti tra l’agente di Carlos Augusto, Giuseppe Riso, e l’Inter per il rinnovo del contratto del brasiliano in scadenza nel 2028. Il club e l’allenatore Chivu sono infatti molto soddisfatti del rendimento dell’esterno, in gol contro il Kairat Almaty e tra i migliori della formazione interista di questa stagione.