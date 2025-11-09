C'è un rinnovo di contratto a cui in casa Inter sembrano lavorare con più insistenza di altri. Si tratta di Carlos Augusto, come conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge sul quotidiano:
Inter, contatti spediti per rinnovo Carlos Augusto: il nuovo ingaggio sarà…
Il brasiliano vuole continuare la sua avventura in nerazzurro ed è pronto a firmare il prolungamento di contratto
"Proseguono spediti i contatti tra l’agente di Carlos Augusto, Giuseppe Riso, e l’Inter per il rinnovo del contratto del brasiliano in scadenza nel 2028. Il club e l’allenatore Chivu sono infatti molto soddisfatti del rendimento dell’esterno, in gol contro il Kairat Almaty e tra i migliori della formazione interista di questa stagione.
L’obiettivo è quello quindi di arrivare all’accordo con il calciatore entro le prossime settimane. Lo stesso ex Monza ha già dato il proprio assenso alla firma ed è pronto a sposare nuovamente il progetto del club per altri anni. Sul tavolo c’è un accordo da circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2030, con durata e dettagli specifici ancora da definire".
