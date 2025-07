"L’Inter è pronta ad alzare l’offerta per Ademola Lookman con l’obiettivo di strappare il sì dell’Atalanta, dopo il primo tentativo (andato a vuoto) dei giorni scorsi". Così Il Giorno nel suo focus sul mercato nerazzurro, con il nigeriano che è l'obiettivo numero uno del club, pronto nei prossimi giorni a presentare una nuova proposta alla Dea. Si legge: "La dirigenza dei vicecampioni d’Europa ha già messo sul piatto 40 milioni (formula del prestito con obbligo di riscatto), ma la Dea vuole 50 milioni di euro.

«Posso confermare che abbiamo manifestato le nostre intenzioni all’Atalanta - ribadisce il ds Piero Ausilio -. È evidente che abbiamo una preferenza verso questo calciatore, lui ha aperto all’Inter (c’è già un’intesa per un quinquiennale di 4 milioni a stagione più bonus, ndr) e vorremmo consegnarlo all’allenatore il prima possibile, ma cercheremo di fare le cose nel modo corretto, l’Atalanta è anche un club amico». Messaggi distensivi cui dovrebbe seguire nei prossimi giorni una nuova proposta: 45 milioni più bonus per il cartellino dell’attaccante anglo-nigeriano (Lois Openda del Lipsia la prima alternativa). Un’offerta rimodulata, perché l’Inter è convinta di recuperare un piccolo “tesoretto“ grazie ad alcune cessioni .

A partire da quella di Kristjan Asllani (la Fiorentina e il Bologna negano l’interesse), che potrebbe essere gradito all’Atalanta come eventuale contropartita tecnica al pari del giovane Pio Esposito. Qualche soldino potrebbe arrivare pure dalla vendita di Tajon Buchanan: se è vero che il Villarreal ha chiesto il rinnovo del prestito dell’esterno canadese di proprietà dell’Inter, è anche vero che si è mosso concretamente il Sassuolo (ha appena ceduto Armand Laurientè al Sunderland incassando 20 milioni). «Con l’Inter ne abbiamo parlato (offerti 8 milioni più percentuale su eventuale futura rivendita), dobbiamo capire cosa vuole fare il giocatore», conferma l’ad degli emiliani Giovanni Carnevali. E poi c’è Sebastiano Esposito, obiettivo di Parma (contropartita per arrivare al difensore Leoni) e Fiorentina. La sua valutazione è di 7 milioni. Se si concretizzasse almeno una cessione il rilancio per Lookman diventerebbe automatico".