"E per il secondo anno consecutivo si riparte dallo stesso undici: la coppia Marotta-Ausilio non è riuscita a scalfirlo. Probabilmente sarebbero servite cessioni pesanti, Marcus Thuram o Denzel Dumfries, per agire in profondità. Invece, più che in passato la campagna acquisti 2025 pare avere logiche finanziarie, non sportive. Serviva un giocatore che saltasse l’uomo davanti, un centrocampista in grado di innalzare il valore fisico del reparto, un difensore che aprisse al rinnovamento".

"Una scarica di ottimismo, come solo sa essere la novità, per un pubblico profondamente ferito dallo 0-5 di Monaco e dal successivo addio del tecnico piacentino. Invece, un tesoretto superiore ai 100 milioni di euro tra premi Champions, incassi da cessioni, plusvalenze a bilancio, e cessazioni di contratti pesanti come quelli di Arnautovic e Correa, hanno sortito solo nuovi giovani per completare l’organico. Non per renderlo più competitivo. Si è agito subito, poi si è taciuto".