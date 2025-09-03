L'Inter ha chiuso il mercato in entrata con l'arrivo di Akanji dal Manchester City mentre ha salutato Pavard, direzione Marsiglia. Matteo Moretto, direttamente sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato un retroscena legato ad un profilo proposto anche all'Inter, che i nerazzurri però hanno rifiutato:

"Rivelo un aneddoto, parlando di un calciatore che conosce molto bene la Serie A, ha giocato in Serie A, al Verona e alla Fiorentina, accostato anche a diversi club italiani nelle precedenti sessioni di mercato e che in questa sessione di mercato ha firmato all'ultimo secondo in prestito secco al Betis, lo voleva anche il Siviglia. Sto parlando di Amrabat , centrocampista centrale ormai ex Fenerbahce, passato al Betis in prestito secco.

Il retroscena che vi voglio raccontare oggi è che Amrabat, nel corso del mese di agosto e più precisamente nelle ultime due settimane di agosto, è stato proposto anche a due club italiani, che hanno deciso di optare per altre idee o di non rinforzarsi in quella zona di campo. I due club sono Juventus e Inter, poi l'Inter ha preso Diouf, la Juve al posto di Douglas Luiz non ha completato nessun tipo di arrivo. Amrabat è stato proposto ai due club che hanno fatto scelte diverse"