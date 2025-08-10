FC Inter 1908
Zazzaroni: “Lookman, gente vicina a Percassi svela il prezzo. Ma Marotta…”

Il direttore del Corriere dello Sport fornisce un nuovo aggiornamento sulla trattativa legata all'attaccante nigeriano
Fabio Alampi Redattore 

La vicenda Lookman rimane la più calda di questa fase del calciomercato: da una parte Inter e Atalanta che non trovano un accordo economico, dall'altra il calciatore, che ha deciso di "ammutinarsi" e di rendersi irreperibile fino a quando non avrà coronato il suo desiderio di trasferirsi a Milano.

Ivan Zazzaroni, con un post pubblicato su Instagram, ha fornito un nuovo aggiornamento: "Riflessioni dal treno. Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 netto solidarietà in 4 anni. Ma sono solo supposizioni. Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell'altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia".

