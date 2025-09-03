Un mercato insufficiente, quello dell'Inter. Almeno sulla carta. E' questa l'opinione de Il Giorno sulle mosse estive dell'Inter. Ecco l'analisi del quotidiano:
"Può bastare? Sulla carta no, anche ripensando allo scorso anno, quando gli arrivi di Zielinski in mezzo e Taremi davanti illudevano non poco un popolo carico a mille dopo la conquista dello scudetto numero 20. Oggi il mondo Inter è ferito. San Siro tace per altre proteste".
"Il gruppo resta buono, l’iniezione di entusiasmo dovrà arrivare da teste fresche e con voglia di emergere. Ma sarà ancora la vecchia guardia a tirare il carro: con qualche nuova idea di Chivu al timone".
(Fonte: Il Giorno)
