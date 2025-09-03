Il club nerazzurro avrebbe ricevuto, seconda la stampa turca, una nuova proposta per lasciare andare il giocatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 settembre - 12:30

Il mercato in entrata in Turchia non è ancora chiuso e secondo quanto arriva dai media turchi il Galatasaraynon ha ancora rinunciato ad Hakan Calhanoglu. Il calciatore, che sembrava in rotta con l'Inter dopo le parole di Lautaro (Chi vuole andare vada") e quelle di Marotta che indicava il turco come il destinatario delle parole del capitano, è tornato in Italia dalle vacanze e ha lasciato intendere di essere contento di restare all'Inter. Lui e l'argentino avevano anche sancito la pace con una foto insieme pubblicata sui social.

In Turchia però insistono e il quotidiano Milliyet parla di un Galatasaray che non si è ancora arreso. "Dopo İlkay Gündoğan, il club sta lavorando anche per finalizzare un altro trasferimento che è stato oggetto di sogni: Hakan Çalhanoğlu!", si legge.

"La stella nazionale si sta ribellando con l'Inter perché vuole indossare la maglia giallorossa. Hakan ha detto alla dirigenza dell'Inter: "Voglio giocare per il Galatasaray ora. Sono arrivato qui a parametro zero e mi aspetto che mi rendiate le cose facili". La dirigenza giallorossa sta facendo tutto il possibile per finalizzare questo trasferimento", spiega ancora il sito turco.

Si parla di un'offerta all'Inter per un prestito oneroso sui cinque mln e 10 mln per il riscatto obbligatorio del giocatore. Non è cambiata quindi di molto l'offerta di cui si parlava a inizio mercato e che aveva indotto il club nerazzurro a non cedere. Nel frattempo sono state pubblicate le liste UEFA e Calhanoglu fa ovviamente parte di quella di Chivu.

"Ma il giocatore è persino disposto a saltare la prima metà della stagione in Champions League. Inoltre, nonostante guadagni uno stipendio netto di 6,5 milioni di euro all'Inter, è pronto a firmare con i Lions per una cifra molto più bassa", sono convinti in Turchia.

(Fonte: milliyet.com.tr)