In queste settimane si sono intensificate le voci su un possibile approdo all'Inter già a gennaio per Giovane , attaccante brasiliano classe 2003 che si sta mettendo in luce in questa prima parte di campionato col Verona.

Secondo ESPN, l’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro (circa 185 milioni di reais). Sempre secondo l’emittente, i primi colloqui sarebbero cominciati circa una settimana fa.

Ecco cosa fa sapere in merito l'Inter secondo Tuttosport: "Tuttavia, almeno per quanto riguarda il reparto d’attacco, il club di viale della liberazione è a posto così. E non ci sarà movimenti in tal senso nella finestra invernale".