ESPN – Giovane all’Inter già a gennaio, trattativa avviata: cifre importanti e 2 rivali italiane

Secondo il portale brasiliano l'Inter avrebbe avviato i primi contatti per l'attaccante del Verona. Prezzo tra i 20 e i 30 mln
Andrea Della Sala Redattore 

L’Inter ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante Giovane, ex Corinthians e oggi al Verona, per provare a ingaggiarlo nella prossima finestra di mercato, a partire da gennaio 2026. L’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro (circa 185 milioni di reais), secondo quanto riportato da ESPN. Sempre secondo l’emittente, i primi colloqui sarebbero cominciati circa una settimana fa.

Il brasiliano è una richiesta specifica dell’allenatore Cristian Chivu, che sta seguendo da vicino le prestazioni di Giovane e sarebbe rimasto colpito dalla prova offerta contro la stessa Inter, match in cui ha segnato l’unico gol del Verona nella sconfitta per 2-1 a inizio mese.

L’idea del club nerazzurro è quella di accelerare la trattativa, anche perché Milan e Napoli – concorrenti diretti in Serie A – hanno manifestato interesse per il giocatore. A monitorare la situazione c’è anche il Villarreal, in Spagna, che però non sembra avere la forza economica per competere con le altre società coinvolte.

Già un paio di settimane fa, ESPN aveva rivelato che Giovane stava attirando l’attenzione di diversi club. Il brasiliano è sotto contratto con il club veneto fino al termine della stagione 2028/29 ed è arrivato a parametro zero lo scorso luglio, dopo la scadenza del suo accordo con il Corinthians.

