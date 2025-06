Pedullà: “Inter punta a ringiovanire. A Chivu verrà subito chiesto…”

Così Alfredo Pedullà , su Sportitalia, ha risposto alle domande degli spettatori del canale che chiedevano conto del mercato nerazzurro e in particolare della possibilità di puntare su Pio Esposito, attaccante di proprietà nerazzurra, reduce da un'ottima stagione in Serie B con lo Spezia e che è partito con la squadra di Chivu per gli States.

«Poi si aggiungerà qualcosa, ma il difficile per l'Inter è dover ripartire da un allenatore nuovo che ha senso di appartenenza, ma dovrà subito fare bene. Avrà la pressione della stagione precedente nella quale è vero che non è arrivata nessuna vittoria, ma l'Inter è riuscita a competere su tutti i fronti fino in fondo. Quindi a Chivu verrà chiesto subito di essere competitivo, per vincere ci sarà tempo», ha concluso il giornalista.