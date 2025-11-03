FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Guehi, Liverpool non più in pole: “Inter pronta a presentare offerta importante”

calciomercato

Guehi, Liverpool non più in pole: “Inter pronta a presentare offerta importante”

Guehi, Liverpool non più in pole: “Inter pronta a presentare offerta importante” - immagine 1
Sul giocatore c'è grande concorrenza in Inghilterra e non solo, ma il club nerazzurro non molla la presa e aspetta novità dal giocatore
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter continua a monitorare il difensore del Crystal Palace Guehi. Sul giocatore c'è grande concorrenza in Inghilterra e non solo, ma il club nerazzurro non molla la presa e aspetta novità dal giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

"TEAMtalk ha saputo che Guehi è molto aperto riguardo alla sua prossima destinazione e prenderà in considerazione anche opzioni al di fuori dell’Inghilterra.

Guehi, Liverpool non più in pole: “Inter pronta a presentare offerta importante”- immagine 2
Getty Images

Sebbene il Liverpool non sia più in pole position per ingaggiarlo, l’Inter è consapevole della forte concorrenza. Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono tra i club stranieri che sono stati accostati al difensore inglese — già 26 volte convocato in nazionale — mentre in Inghilterra anche Chelsea, Newcastle e Tottenham hanno mostrato interesse.

Guehi, Liverpool non più in pole: “Inter pronta a presentare offerta importante”- immagine 3
Getty Images

L’Inter è diventata l’ottava squadra a muoversi per lui e pronta a presentare un’offerta importante per Guehi a gennaio, i nerazzurri procederanno solo se riceveranno segnali concreti della volontà del giocatore di unirsi a loro".

Leggi anche
Gds – Diouf può essere descritto con due parole. Inter si interroga: si apre strada nuova
Bargiggia: “Inter e Juve stanno pensando a questo clamoroso scambio a gennaio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA