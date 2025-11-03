L'Inter continua a monitorare il difensore del Crystal Palace Guehi. Sul giocatore c'è grande concorrenza in Inghilterra e non solo, ma il club nerazzurro non molla la presa e aspetta novità dal giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

"TEAMtalk ha saputo che Guehi è molto aperto riguardo alla sua prossima destinazione e prenderà in considerazione anche opzioni al di fuori dell’Inghilterra.

Sebbene il Liverpool non sia più in pole position per ingaggiarlo, l’Inter è consapevole della forte concorrenza. Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono tra i club stranieri che sono stati accostati al difensore inglese — già 26 volte convocato in nazionale — mentre in Inghilterra anche Chelsea, Newcastle e Tottenham hanno mostrato interesse.