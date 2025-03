Guler, assist di Calhanoglu ma l’Inter non è convinta: ecco perché

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Arda Guler , talento turco classe 2005 in forza al Real Madrid. Guler sta trovando pochissimo spazio, essendo una delle ultime scelte offensive di Ancelotti. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, però, spiega perché l'Inter non sia convinta:

"Tra i tanti profili giovani valutati nelle ultime settimane rientra ovviamente anche quello del turco Arda Güler, sondato di recente per capirne di più in merito alla sua posizione al Real Madrid. L’asse con la capitale spagnola rimane molto caldo, un carico ulteriore sul connazionale l’ha messo Calhanoglu dopo la partita con la Turchia («Lui è come un fratello, sarebbe bello se venisse a giocare con noi»), anche se il classe 2005 a livello tecnico viene visto più come un attaccante esterno, che potrebbe avere qualche difficoltà in più a rientrare nei canoni del 3-5-2"