Gianni Pampinella Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 10:46)

Contro il Napoli Luis Henrique giocherà la sua decima partita consecutiva da titolare. Il rischio di spremere troppo il brasiliano c'è, ma Cristian Chivu non ha scelta visti gli infortuni di Darmian e Dumfries. La scelta più logica? Tornare sul mercato e regalare al tecnico un rinforzo a destra.

"Nonostante l’allenatore abbia apprezzato le prove del brasiliano, è stato proprio Chivu ad avallare l’operazione Cancelo. E, nonostante il portoghese sia sfumato, l’orizzonte non è cambiato: l’Inter - nonostante le pubbliche smentite - è sempre in cerca di un rinforzo a destra e probabilmente lo troverà tra le occasioni che potrebbero aprirsi dopo metà mese. Tra l’altro Ausilio può giocarsi un paio di jolly - Frattesi e De Vrij - che potrebbero entrare in qualche scambio", sottolinea Tuttosport.

"Intanto Chivu ragiona alla giornata: Darmian non è stato convocato ma potrebbe esserlo col Lecce (però non gioca da tanto e ci vuole tempo con lui»), mentre Dumfries - l’allenatore in questo caso ha confermato le anticipazioni - dovrebbe tornare in campo già a fine febbraio: «Ora è in Olanda per la riabilitazione seguito dal nostro staff medico. A fine gennaio tornerà ad Appiano e potrà iniziare a lavorare sulla parte atletica e spero che per fine febbraio sia a disposizione». Già però il calendario propone nove partite al netto del rischio di doversi giocare pure la qualificazione agli ottavi di Champions attraverso i playoff e per questo è stato deciso di prendere un esterno a destra".

(Tuttosport)