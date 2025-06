Il Manchester United non ha ancora preso una decisione sul futuro di Rasmus Højlund , riferiscono fonti a ESPN, e tutte le opzioni restano aperte in vista della finestra estiva di mercato. Secondo quanto appreso da ESPN, i rappresentanti di Højlund hanno avuto colloqui la scorsa settimana con i dirigenti del club per discutere dei piani riguardanti l’attaccante danese.

Diversi club – tra cui l’Inter – si sono messi in contatto per chiedere di essere aggiornati su eventuali sviluppi. Sempre secondo fonti vicine al club, il Manchester United non esclude alcuna possibilità, non solo la cessione: Højlund potrebbe anche restare in rosa oppure partire in prestito per un’intera stagione. Il futuro dell’ex Atalanta dipenderà in gran parte dall’eventuale arrivo di un nuovo centravanti prima dell’inizio della prossima stagione.