Sky Sport DE – Hojlund obiettivo concreto per l’Inter: trattativa iniziata

Stando a quanto riportato il club nerazzurro è in contatto con lo United per l'attaccante danese 2003. Affare in corso

Da ore circola insistentemente per l'Inter il nome di RasmusHøjlund - attaccante danese classe 2003 del Manchester United - e conferme continuano ad arrivare dall'Inghilterra. In particolare da Sky Sport De che sottolinea come il giocatore sia "un obiettivo concreto per l'Inter".