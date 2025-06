La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di elementi da affiancare a Lautaro e Thuram per rinforzare il reparto avanzato

Fabio Alampi Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 10:02)

In casa Inter il mercato entra nel vivo: chiuse le operazioni Sucic e Luis Henrique, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di elementi da affiancare a Lautaro e Thuram per rinforzare il reparto avanzato. Con Correa e Arnautovic in scadenza di contratto e con Taremi che non ha dato il contributo sperato la scorsa estate, serve neccessariamente trovare degli attaccanti in grado di dare il cambio alla ThuLa. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Cercasi soci per la ThuLa. Perché se una cosa ha detto questa stagione, è che i gol dell'Inter non possono più essere un'esclusiva del 9 e del 10. [...] E allora da questa estate si cambia, e si investe, soprattutto: la caccia ai nuovi gol partirà con un budget da circa 40milioni e con un paio di nomi cerchiati in rosso sul taccuino".

Ritorno di fiamma — "David è il vecchio flirt che non ha mai perso fascino e può tornare in pista. Perché il canadese del Lilla è in scadenza di contratto e un suo ingaggio non richiederebbe spese di cartellino, e perché il Napoli, che su di lui ha lavorato a lungo fino a definire i dettagli dell'affare, non ha ancora chiuso. La società campione d'Italia si era mossa in anticipo, in attesa di capire le mosse di Conte, e la trattativa col giocatore era arrivata al dunque: 4 anni di contratto da 5 milioni netti a stagione. La palla, però, adesso è passata a Conte e il Napoli si è preso qualche giorno di riflessione: è così che l'Inter può tornare in corsa, anche perché le cifre proposte dal Napoli sono sostanzialmente le stesse di cui si era discusso fino ad aprile con i dirigenti nerazzurri".

Hojlund e non solo "L'altra pista calda è quella che porta a Hojlund, anche se con premesse economiche differenti. Perché il danese ex Atalanta, costato 75 milioni più 10 di bonus al Manchester United due anni fa, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Hojlund ha chiuso la seconda annata a Old Trafford con un altro flop, appena 4 reti in 32 presenze di Premier, e ripartire all'Inter — con i gradi del titolare aggiunto, in un campionato che conosce bene e nel quale si è guadagnato le attenzioni degli inglesi — potrebbe diventare la molla per spingerlo verso Appiano.

Di sicuro, nei piani dell'Inter non c'è solo un bomber da affiancare alla ThuLa: gli addii di Arnautovic e Correa impongono un'altra operazione lì davanti e Bonny, 21enne del Parma, resta la prima scelta in questo senso. L'ideale sarebbe stringere eprovare a chiudere entro il Mondiale per club, aggiungendo così il francese a LuisHenrique e Sucic, colpi già fatti".