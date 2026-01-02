Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno chiarezza sul futuro di tre attaccanti: Mauro Icardi, Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk

Alessandro Cosattini Redattore 2 gennaio - 01:00

Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno chiarezza sul futuro di tre attaccanti: Mauro Icardi, Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Ecco le loro parole, da YouTube, in particolare sull'ex capitano dell'Inter:

“Sulle tante domande su Icardi e le indiscrezioni sui club italiani: non mi risulta nulla di particolarmente caldo, la Roma non ha fatto passi concreti. Anche su Como e Milan non risulta nulla di concreto, il Como cercherebbe un nove diverso nel caso. Non risulta una squadra italiana al lavoro su Icardi oggi.

A proposito di attaccanti, ci hanno chiesto di un’operazione Lucca-Dovbyk. Non risulta sia un discorso particolarmente caldo questo scambio tra club, il Napoli cerca una soluzione per Lucca visto che il feeling con Conte non è decollato. Per Dovbyk vedremo gli sviluppi, lo scambio non sembra in piedi”.