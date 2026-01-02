FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta”

calciomercato

Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta”

Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta” - immagine 1
Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno chiarezza sul futuro di tre attaccanti: Mauro Icardi, Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta”- immagine 2
Getty Images

Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno chiarezza sul futuro di tre attaccanti: Mauro Icardi, Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Ecco le loro parole, da YouTube, in particolare sull'ex capitano dell'Inter:

Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta”- immagine 3
Getty Images

Sulle tante domande su Icardi e le indiscrezioni sui club italiani: non mi risulta nulla di particolarmente caldo, la Roma non ha fatto passi concreti. Anche su Como e Milan non risulta nulla di concreto, il Como cercherebbe un nove diverso nel caso. Non risulta una squadra italiana al lavoro su Icardi oggi.

Romano: “Icardi e i rumors su Milan, Como e una terza italiana: ecco cosa risulta”- immagine 4
Getty Images

A proposito di attaccanti, ci hanno chiesto di un’operazione Lucca-Dovbyk. Non risulta sia un discorso particolarmente caldo questo scambio tra club, il Napoli cerca una soluzione per Lucca visto che il feeling con Conte non è decollato. Per Dovbyk vedremo gli sviluppi, lo scambio non sembra in piedi”.

Leggi anche
Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e...
Romano boom: “L’Inter vuole Cancelo e spinge, cosa manca! La verità su Juve e Barça”

© RIPRODUZIONE RISERVATA