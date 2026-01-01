Nella giornata di domani, 2 gennaio 2026, inizierà la finestra invernale di calciomercato. Come si muoverà l'Inter? Ecco il punto sul mercato in entrata dei nerazzurri tra gennaio proprio e il prossimo giugno.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e giugno
calciomercato
Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e giugno
Tutto sul mercato in entrata dell'Inter tra gennaio e il prossimo giugno: dal sogno in porta alla rivoluzione in difesa e non soltanto
Ci sono obiettivi chiarissimi in ogni reparto per i dirigenti: dalla porta all'attacco, passando per la difesa, il centrocampo e la fascia destra in particolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA