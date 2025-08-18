FC Inter 1908
In Francia: "Nkunku, progetto Inter gli interessa. Ma il Bayern è pronto a tornare con…"

Uno dei nomi fatti nelle scorse settimane è quello di Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, come alternativa a Lookman
Marco Astori
L'Inter ha congelato la pista che porta ad Ademola Lookman: la priorità dei nerazzurri oggi è trovare un centrocampista di rottura e poi un difensore che completi il reparto, per poi cercare un'occasione in avanti negli ultimi giorni.

Uno dei nomi fatti nelle scorse settimane è quello di Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, come alternativa del nigeriano dell'Atalanta.

Secondo il giornalista francese Marc Mechenoua, "dopo aver presentato una richiesta di prestito per Christopher Nkunku, respinta dal Chelsea, il Bayern Monaco torna con un'offerta di trasferimento. Anche Inter e Newcastle sono rientrate in corsa, due progetti che interessano al francese".

