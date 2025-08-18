Uno dei nomi fatti nelle scorse settimane è quello di Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, come alternativa a Lookman

L'Inter ha congelato la pista che porta ad Ademola Lookman: la priorità dei nerazzurri oggi è trovare un centrocampista di rottura e poi un difensore che completi il reparto, per poi cercare un'occasione in avanti negli ultimi giorni.