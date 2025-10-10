Occhio al futuro del difensore tedesco, già al centro di diverse voci di mercato nell'estate appena passata: le ultime dall'Inghilterra

Marco Astori Redattore 10 ottobre - 21:47

Il gol di questa sera in amichevole può ridare fiducia a Yann Bisseck, ultimamente poco impiegato da Cristian Chivu dopo l'arrivo in quel ruolo di Manuel Akanji. Ma occhio al futuro del difensore tedesco, già al centro di diverse voci di mercato nell'estate appena passata.

Il Crystal Palace non ha infatti mollato la presa dopo l'assalto mancato negli scorsi mesi: anzi, secondo il Sun, il club inglese avrebbe appreso che sarebbe lo stesso Bisseck, ora, a voler lasciare l'Inter per avere più spazio e arrivare ad essere convocato per il Mondiale.

In estate il Palace ha provato a prenderlo per quasi 35 milioni di euro, ma i nerazzurri non hanno voluto cederlo e il giocatore voleva restare a Milano per giocare la Champions League. La situazione però sembra essere cambiata: considerato che il ct Nagelsmann chiamerà solo chi gioca regolarmente nel suo club, Bisseck, secondo il tabloid, avrebbe aperto ad un trasferimento a gennaio.

Anche il Monaco è sulle sue tracce oltre al Crystal Palace: è anche probabile che l'Inter possa accettare una cifra inferiore rispetto a quella di quest'estate e che possa ritenere accettabile un'offerta che si aggira sui 25 milioni di euro.