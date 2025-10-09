L'Inter ha fatto un errore madornale a cedere Lucien Agoumé. Ne è sicuro Maurizio Pistocchi, che sul suo profilo X ha sentenziato: "Dopo aver visto Siviglia-Barcellona mi viene in mente una frase di Natale Bianchedi, un mio caro amico e un grande conoscitore di calcio: “Un giocatore puoi sbagliare a comprarlo ma non a cederlo”.