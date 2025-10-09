L'Inter ha fatto un errore madornale a cedere Lucien Agoumé. Ne è sicuro Maurizio Pistocchi, che sul suo profilo X ha sentenziato: "Dopo aver visto Siviglia-Barcellona mi viene in mente una frase di Natale Bianchedi, un mio caro amico e un grande conoscitore di calcio: “Un giocatore puoi sbagliare a comprarlo ma non a cederlo”.
Pistocchi: “Errore madornale dell’Inter cedere questo giocatore. A fine anno andrà in UK a 40 mln”
Sicuramente l’Inter ha fatto un grande errore cedendo Lucien Agoumè, centrocampista di enorme qualità, che a fine stagione varrà almeno i soldi della clausola (40 milioni). E finirà in Premier League. Nell’Inter avrebbe potuto giocare anche difensore centrale dei tre ( #Conte lo provò in quella posizione, fece più che bene)".
Per Agoumé, ricordiamolo, il Siviglia FC ha acquisito il 90% dei diritti sul calciatore. La società andalusa, che nella scorsa stagione possedeva il 50% del cartellino del giocatore in comproprietà con l’Inter, ha acquistato un ulteriore 40% dal club milanese, arrivando così al 90%. Resta quindi solo un 10% ancora di proprietà dell’Inter.
