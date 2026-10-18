GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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L’Inter ha già una corsia preferenziale in chiave mercato per un giocatore. È nel vivo la stagione e la squadra di Cristian Chivu mercoledì giocherà in Champions League contro lo Shakhtar, ma il mercato non dorme mai.

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Come riportato da TMW, infatti, “l’Inter è una squadra alla quale Filip Stankovic è e sarà legato sempre, per ovvi motivi. I nerazzurri su di lui hanno mantenuto il diritto al 50% sulla futura rivendita. Cosa che garantirebbe una corsia preferenziale ad un prezzo più contenuto in caso di nuovo assalto in futuro.

Non che ad oggi ci siano avvisaglie di alcun tipo in tal senso. E non bisogna dimenticare che il Venezia lo ha appena blindato con un rinnovo fino al 2030: ora il club arancioneroverde ha una proprietà solida, che non ha di certo fretta di vendere i propri gioielli”, si legge.