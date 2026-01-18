Il Newcastle United ha manifestato interesse per il difensore dell’ Inter Stefan de Vrij , come riferito da fonti a Football Insider. Il centrale olandese, 33 anni, potrebbe lasciare l’Inter già questo mese dopo aver trovato poco spazio nella prima metà della stagione. De Vrij era andato vicino al trasferimento al club saudita Al-Hilal all’inizio di questa settimana, prima che l’operazione saltasse all’ultimo momento.

L’interesse del Newcastle per de Vrij arriva dopo una serie di infortuni ai difensori centrali dei Magpies . Fabian Schär resterà fuori dai campi a St James’ Park per un periodo indefinito. Il difensore ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia dopo essere stato costretto a uscire durante la vittoria per 4-3 contro il Leeds United . Il 34enne si è aggiunto a Dan Burn nella lista degli indisponibili: il suo compagno di squadra è fermo da metà dicembre, anche se è previsto il suo rientro nelle prossime settimane.

Il Newcastle si è unito al Nottingham Forest nella corsa al centrale, che desidera giocare con continuità per assicurarsi un posto nella rosa dell’Olanda per il Mondiale. Il Forest è interessato a un prestito fino al termine della stagione e anche il Newcastle sta valutando questa possibilità. De Vrij non potrebbe giocare la Champions League con un nuovo club, avendo già disputato partite con l’Inter in questa stagione. Football Insider ha recentemente rivelato che l’acquisto di un difensore centrale, insieme a un terzino sinistro, rappresenta una priorità per il Newcastle in questa finestra di mercato.