Su Mlacic posso dirvi che il discorso non si è sbloccato: l'Inter non è assolutamente contenta di quello che è accaduto, cioè che il giocatore scelga un procuratore dopo che è stata chiusa verbalmente un'operazione con l'Hajduk. Operazione che era chiusa tra i club ma non con il giocatore, l'Inter aspettava l'ok da Mlacic e dal padre, ma non aspetta per sempre. L'Inter non vuole essere la seconda scelta di Mlacic e non resterà a tavola a lungo. Credo che possa saltare visto che non è piaciuto l'iter di quando è accaduto. Le modalità e le tempistiche della scelta del nuovo hanno sorpreso l'Inter. È un discorso bloccato e che credo che possa saltare definitivamente.