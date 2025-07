Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, "Nel business plan della prossima stagione il club ha in programma di chiudere questo mercato con un “delta” di 100 milioni circa, modulabili in base alle esigenze della rosa. Dopo anni di conteggi sparagnini, sessioni in attivo o al massimo stiracchiate fino alla parità, potersi permettere un -100 complessivo nel conteggio tra entrate e uscite sa di rivoluzione".

"Non solo sarà reinvestito quanto incamerato dalle cessioni, ma, come detto, c’è margine per aggiungere pure un centinaio di milioni. Denaro sonante, utile a guarnire la torta, dal centrocampo in giù. Giusto per capire, solo nel 2019-20, quando ancora il dragone cinese ruggiva, c’erano margini simile: allora, con gli arrivi tra gli altri di Lukaku e Barella, si chiuse d’estate a -125 circa. Nuovi investimenti così decisi sono possibili, anzi considerati necessari, per sfruttare l’esposizione del brand a livello globale e per rifare il look a una squadra uscita col trucco che cola da una stagione di delirio. Tutto era stato stabilito a tempo debito, ma è chiaro che i maxi-incassi arrivati dalla scalata fino alla finale di Champions e la partecipazione al Mondiale per club inducono tranquillità: il risultato netto d’esercizio sarà per la prima volta in utile, con una stima di 20-25 milioni. Insomma, i conti sorridono e continuerà a sorridere anche il centrocampo delle meraviglie, il cuore battente della squadra che fu di Simone: aspettando Calha, l’Inter di Chivu può davvero pensare di innestare un nuovo motore brasiliano. Costerà un occhio della testa, ma potrebbe non essere più un problema", aggiunge il quotidiano.