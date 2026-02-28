Oltre ad Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo del Bruges, con i nerazzurri che vantano la recompra attivabile la prossima estate per 23 milioni o l’estate successiva per 25 milioni, in viale della Liberazione ci sono altri nomi sotto la lente d’ingrandimento.

Come riferisce il Corriere dello Sport, nel mirino ci sono anche Curtis Jones del Liverpool (da giugno nel suo ultimo anno di contratto con i Reds) e Goretzka del Bayern per il quale l’Inter si è informata in vista della scadenza del suo contratto con i bavaresi.