Inter, uno tra Jones, Goretzka, Stankovic per il centrocampo: “Il favorito è…”

Il Corriere dello Sport analizza le possibili mosse dei nerazzurri a centrocampo in vista del prossimo mercato estivo
Alessandro De Felice
L’Inter lavora su più fronti per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Oltre ad Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo del Bruges, con i nerazzurri che vantano la recompra attivabile la prossima estate per 23 milioni o l’estate successiva per 25 milioni, in viale della Liberazione ci sono altri nomi sotto la lente d’ingrandimento.

Come riferisce il Corriere dello Sport, nel mirino ci sono anche Curtis Jones del Liverpool (da giugno nel suo ultimo anno di contratto con i Reds) e Goretzka del Bayern per il quale l’Inter si è informata in vista della scadenza del suo contratto con i bavaresi.

“Senz’altro a favore di Stankovic gioca il fatto di provenire dal settore giovanile interista, dove ha già avuto modo di conoscere Chivu così come tutto il resto dell’ambiente” sottolinea il quotidiano.

