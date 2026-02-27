L'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt ha riacceso i riflettori sulla prossima estate, che in casa Inter si preannuncia piuttosto movimentata. Tanti, infatti, potrebbero essere i calciatori ormai alla fine del proprio ciclo in nerazzurro. Ne ha parlato anche Alfio Musmarra su YouTube:
calciomercato
Musmarra: “Inter, dietrofront Oaktree. C’è apertura su 2 nomi top. Con la morte nel cuore dico…”
"C'è un dietrofront della proprietà sul mercato. Oaktree si è resa conto che la sua strategia di soli giovani era completamente sbagliata. Tanto per fare un esempio: l'unico acquisto che quest'anno ha davvero spostato è Akanji. Tant'è che il nome è di Gortzeka è reale, si stanno facendo dei ragionamenti. A 31 anni, può garantirti ancora qualche anno ad alto livello, e ha esperienza internazionale. Si tornerà a parlare anche di Curtis Jones, sfiorato a gennaio e che ha un contratto in scadenza nel 2027 e pertanto dal punto di vista economico non ha costi esorbitanti. Non dimentichiamo che in estate l'Inter farà una mini rivoluzione, tanti sono a fine ciclo: Acerbi, Darmian, penso che sia destinato ad andare anche de Vrij".
"E vediamo che succede con Calha: teniamo le antenne dritte. Mi auguro che possa restare, è difficilmente sostituibile. Ed è giusto tenere le antenne dritte anche su Thuram, che è calato molto e che, a 28 anni, potrebbe permettere ancora un notevole incasso, visto che è arrivato a parametro zero. Tra l'altro, non mi sembra che abbia più quel fuoco sacro di prima. Un altro su cui bisognerà ragionare è, e lo dico con la morte nel cuore, Barella. E' uno dei migliori al mondo, ma sta incontrando una stagione sfortunata. Mi auguro che sia una fase transitoria, non vorrei che pensasse che il suo ciclo all'Inter è finito, ma vorrei sentirlo da lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA