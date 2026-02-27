"C'è un dietrofront della proprietà sul mercato. Oaktree si è resa conto che la sua strategia di soli giovani era completamente sbagliata. Tanto per fare un esempio: l'unico acquisto che quest'anno ha davvero spostato è Akanji. Tant'è che il nome è di Gortzeka è reale, si stanno facendo dei ragionamenti. A 31 anni, può garantirti ancora qualche anno ad alto livello, e ha esperienza internazionale. Si tornerà a parlare anche di Curtis Jones, sfiorato a gennaio e che ha un contratto in scadenza nel 2027 e pertanto dal punto di vista economico non ha costi esorbitanti. Non dimentichiamo che in estate l'Inter farà una mini rivoluzione, tanti sono a fine ciclo: Acerbi, Darmian, penso che sia destinato ad andare anche de Vrij".