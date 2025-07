"La valutazione è importante e ha scoraggiato fin qui i club di Serie A interessati, come la Fiorentina. Il discorso cambierebbe se Asllani accettasse un trasferimento all’estero ma l’albanese finora resta arroccato sulla propria posizione. Dopo il no al Betis, ha chiarito che intende restare a giocare in Italia. Il braccio di ferro andrà è destinato a proseguire, perché l’Inter non ha intenzione di “svendere” un giocatore sul quale ha investito 14 milioni e che è comunque cresciuto accumulando esperienza ad alto livello in nerazzurro. A proposito di crescita decisa, invece, un discorso a parte lo merita Yann Bisseck, arrivato da semisconosciuto per 7 milioni e oggi gioiello del salotto interista. La sua permanenza non è in discussione, a meno che non si materializzino offerte monstre", aggiunge il quotidiano.