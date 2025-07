La priorità in questo momento è chiudere il prima possibile per Ademola Lookman, ma l'Inter non dimentica, anzi, la pista Giovanni Leoni

Marco Astori Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 10:02)

La priorità in questo momento è chiudere il prima possibile per Ademola Lookman, ma l'Inter non dimentica, anzi, la pista Giovanni Leoni. E' il classe 2006 il prescelto per la difesa, ma prima dell'affondo andranno completate alcune cessioni. Lo spiega oggi Tuttosport: "Giovanni Leoni, seguito, o forse inseguito, da Ausilio dai tempi del Padova, potrebbe finalmente arrivare a Milano. Il costo del trasferimento resta sempre di 40 milioni, ma in Viale della Liberazione vogliono prima liberarsi degli esuberi in rosa per poi investire parte tesoretto incassato sul diciottenne romano, che di fatto è stato il tema più caldo della visita dell’agente Crnjar in Viale della Liberazione di questo lunedì. Ecco quindi che a stretto giro si dovrebbe entrare nel vivo della cessione di Taremi.

Un altro profilo destinato a lasciare l’Inter, salvo sorprese, è Asllani. Nonostante l’albanese goda della stima di Chivu, l’Inter sa perfettamente che con lui, viste anche le ottime prestazioni in nazionale, può incassare una cifra interessante. Il prezzo è di 18-20 milioni, ma con un’offerta da 15-16 più la percentuale sulla futura rivendita si può arrivare alla stretta di mano. Il ragazzo preferirebbe restare in Italia – tecnicamente sostenere che abbia rifiutato l’estero è sbagliato, visto che il Betis Siviglia era lontanissimo dalla cifra richiesta dai nerazzurri - con la Fiorentina che ha manifestato l’interesse per il regista senza però – sinora - affondare il colpo (e occhio al Bologna).

Alla Viola interessa anche Sebastiano Esposito, che è pure sul taccuino del Cagliari. Chi stacca per primo un assegno da 7-8 milioni si porta a casa la punta campana. In uscita anche Buchanan, che vorrebbe tornare al Villarreal e non è momentaneamente interessato al Sassuolo. Gli spagnoli però, per acquistare definitivamente il calciatore, devono spendere circa una decina di milioni (più o meno quelli della cessione, con recompra, di Stankovic al Bruges). Tra gli esuberi anche Tomas Palacios. Per il momento l’unico club che si è mosso concretamente sul difensore è il Rizespor. I turchi hanno chiesto il prestito del sudamericano, ma l’ipotesi al momento non è considerata dall’Inter, che vuole cedere l’argentino a titolo definitivo per 5-6 milioni".