Inter, dopo la riforma la rivoluzione. In estate in 5 ai saluti: uno solo in dubbio. E De Vrij…

L'Inter pensa al mercato di gennaio, ma non solo anche al futuro. In estate 5 senatori potrebbero lasciare Milano, il difensore anche subito
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter pensa al mercato di gennaio, ma non solo anche al futuro. In estate 5 senatori potrebbero lasciare Milano, per questo il club è al lavoro per farsi trovare pronto.

"Dopo la riforma, la rivoluzione. Aiutata dalla scadenza degli obblighi contrattuali, l’Inter si prepara a una serie di cambiamenti che diventeranno effettivi dalla prossima stagione. Cinque calciatori del nucleo storico completeranno la loro esperienza il 30 giugno, salvo rinnovi che in questo momento la società non ha fissato nei propri programmi. Quattro sono difensori: dal portiere Sommer, che terminerà il triennio lottando per il posto con Josep Martinez, ai centrali Acerbi e De Vrij, fino al laterale Darmian che in questa stagione ha potuto giocare appena 27 minuti complessivi a causa degli infortuni. Il quinto potenziale svincolato è Henrikh Mkhitaryan, vicino al compimento dei 37 anni, uno degli alfieri delle due finali di Champions", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Del gruppo il più longevo in casa Inter è anche il più giovane, Stefan de Vrij, 33 anni, che ha conosciuto la Serie A grazie alla Lazio e poi si è trasferito a Milano, in zona City Life, nell’estate del 2018. In questa stagione è stato poco utilizzato da Chivu, che spesso gli ha preferito anche Bisseck o Akanji per il ruolo di centrale, ma fisicamente è a posto. A Riad ha giocato la semifinale di Supercoppa da titolare, segnando (lui sì) uno dei rigori della giostra conclusiva. Il suo addio, dopo sette stagioni, è certo e potrebbe anche essere anticipato, se arrivasse un’offerta a gennaio: il Mondiale è vicino, De Vrij vuole andarci con l’Olanda", aggiunge Gazzetta.

