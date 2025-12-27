"Del gruppo il più longevo in casa Inter è anche il più giovane, Stefan de Vrij, 33 anni, che ha conosciuto la Serie A grazie alla Lazio e poi si è trasferito a Milano, in zona City Life, nell’estate del 2018. In questa stagione è stato poco utilizzato da Chivu, che spesso gli ha preferito anche Bisseck o Akanji per il ruolo di centrale, ma fisicamente è a posto. A Riad ha giocato la semifinale di Supercoppa da titolare, segnando (lui sì) uno dei rigori della giostra conclusiva. Il suo addio, dopo sette stagioni, è certo e potrebbe anche essere anticipato, se arrivasse un’offerta a gennaio: il Mondiale è vicino, De Vrij vuole andarci con l’Olanda", aggiunge Gazzetta.