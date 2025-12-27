Dopo la delusione in Supercoppa, l'Inter è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro l'Atalanta di domani sera. Ma la dirigenza nerazzurra è attiva anche sul mercato: si ragiona su un possibile inserimento a gennaio.
Inter, confronto tra Marotta-Ausilio e Chivu: ecco il tema di mercato più caldo per gennaio
La dirigenza nerazzurra è attiva anche sul mercato: si ragiona su un possibile inserimento a gennaio, visto l'infortunio di Dumfries
"Intanto la coppia Marotta-Ausilio si sta confrontando con Chivu per trovare sul mercato un sostituto credibile di Dumfries, che non tornerà in pista prima di un paio di mesi. Non basta l’imminente ritorno di Darmian per rassicurare l’allenatore", spiega La Gazzetta dello Sport.
