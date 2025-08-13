L'attaccante Mehdi Taremi lascerà l'Inter dopo una sola stagione. Nel suo futuro c'è la Premier League, accordo quasi raggiunto col Fulham. C'è solo da trovare un ultimo accordo.
calciomercato
Inter, accelerata Fulham per Taremi: sorpasso al Leeds. Cosa manca per chiudere
"Urge un ritocco dello stipendio verso il basso, troppi i 3 milioni che percepisce a Milano con un contratto fino al 2026. A quel punto l’operazione per la sua cessione inglese sarà avviata. Mehdi Taremi, 33 anni e mille rimpianti nerazzurri, si avvicina alla Premier perché c’è stata un’accelerata del Fulham, che tra il 2012 e il 2014 ha avuto un altro iraniano amico di Taremi, Ashkan Dejagah. I londinesi hanno superato la concorrenza del Leeds (si erano registrati interessi variegati anche del Nottingham Forest e in Francia del Nizza) e pare che siano stati utili i buoni uffici dello stesso Dejagah, ma per finalizzare serve un piccolo sacrificio di Mehdi nel salario. Ancora in patria, Taremi è pronto a lasciare il Paese dopo oltre due mesi complessi, ma non è previsto alcun passaggio ad Appiano: la sua avventura nerazzurra è da considerarsi in ogni caso conclusa", scrive La Gazzetta dello Sport.
