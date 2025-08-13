"Urge un ritocco dello stipendio verso il basso, troppi i 3 milioni che percepisce a Milano con un contratto fino al 2026. A quel punto l’operazione per la sua cessione inglese sarà avviata. Mehdi Taremi, 33 anni e mille rimpianti nerazzurri, si avvicina alla Premier perché c’è stata un’accelerata del Fulham, che tra il 2012 e il 2014 ha avuto un altro iraniano amico di Taremi, Ashkan Dejagah. I londinesi hanno superato la concorrenza del Leeds (si erano registrati interessi variegati anche del Nottingham Forest e in Francia del Nizza) e pare che siano stati utili i buoni uffici dello stesso Dejagah, ma per finalizzare serve un piccolo sacrificio di Mehdi nel salario. Ancora in patria, Taremi è pronto a lasciare il Paese dopo oltre due mesi complessi, ma non è previsto alcun passaggio ad Appiano: la sua avventura nerazzurra è da considerarsi in ogni caso conclusa", scrive La Gazzetta dello Sport.