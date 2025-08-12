Attraverso un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Mehdi Taremi : "Resta in uscita, l'Inter è in attesa di ricevere un'offerta adeguata che possa soddisfare tutti: lui ha ricevuto una proposta del Flamengo ma ha detto di no.

Sul piatto al momento ci sono proposte dal Qatar, da Dubai e dalla Premier League: ma nessuna di queste ad oggi è da considerarsi calda. L'Inter attende novità e sondaggi concreti e poi l'attaccante valuterà il suo percorso che con ogni probabilità sarà lontano da Milano se si verificheranno le condizioni".