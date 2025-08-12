Attraverso un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Mehdi Taremi: "Resta in uscita, l'Inter è in attesa di ricevere un'offerta adeguata che possa soddisfare tutti: lui ha ricevuto una proposta del Flamengo ma ha detto di no.
Moretto: “Taremi ha queste 3 proposte sul tavolo. E futuro sarà sicuro lontano dall’Inter se…”
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Mehdi Taremi
Sul piatto al momento ci sono proposte dal Qatar, da Dubai e dalla Premier League: ma nessuna di queste ad oggi è da considerarsi calda. L'Inter attende novità e sondaggi concreti e poi l'attaccante valuterà il suo percorso che con ogni probabilità sarà lontano da Milano se si verificheranno le condizioni".
