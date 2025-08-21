L'Inter ha trovato il mediano di rottura che cercava: secondo Sky Sport, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo verbale con il Lens per Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, accordo per Andy Diouf! Ecco le cifre dell’affare, Lens pronto ad accettare
calciomercato
Sky – Inter, accordo per Andy Diouf! Ecco le cifre dell’affare, Lens pronto ad accettare
I nerazzurri hanno scelto il loro nuovo centrocampista: intesa a un passo per il francese, ecco i dettagli
Un'operazione che si chiuderà sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus, fino a un massimo di 25. Una proposta che il Lens è pronto ad accettare: semaforo verde in arrivo, con il giocatore che, in caso di completamento dei documenti e degli aspetti burocratici, potrebbe viaggiare alla volta di Milano già domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA